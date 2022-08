LIVE – Fiorentina-Napoli 0-0 | doppia occasione per la Fiorentina | si salva il Napoli

(Di domenica 28 agosto 2022) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dopo i successo con Verona e Monza, gli azzurri di Luciano Spalletti incontrano il primo grande ostacolo della stagione: ladi Vincenzo Italiano, reduce dalla fresca qualificazione alla fase a gironi della Conference League. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Spalletti si affida agli stessi 11 che hanno stravinto le prime due gare di campionato. Meret ancora tra i pali, Mario Rui preferito a Mathias Ora a sinistra. In cabina di regia c’è Lobotka, con Anguissa e Zielinski mezzali del 4-3-3. Davanti il tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia. Non è ancora tempo per gli ...

Ore 17:41 - Precedenti esterni confortanti per gli Azzurri Il Napoli ha vinto le ultime tre sfide al Franchi contro lain serie A, sempre realizzando almeno due gol (otto in totale). Nelle ...La partita in diretta Le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3) 95 Gollini; 2 Dodò, 4 Milenkovic, 28 Martinez Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 72 Barak; 11 Ikoné, 7 Jovic, 33 Sottil.13' - Amrabat recupera palla e prova l'imbucata per Ikonè: palla imprecisa, esce Meret. 10' - Primi dieci minuti in cui il Napoli fatica nella prima costruzione, buon inizio e ottima pressione della F ...0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in maglia viola. Napoli azzurro. 20.40 - Pallonata presa nel riscaldamento da Cristiano Biraghi che è rimasto a ...