Le forzature (fatali) di Giorgia Meloni

(Di domenica 28 agosto 2022) La leader di FdI sta abbandonando l'equilibrio mantenuto all'inizio, nei toni e sui temi. In due giorni si è rivolta a Mattarella, "se vinco non può assumere una scelta diversa da me come premier" e ha descritto il presidenzialismo come una potente misura economica. Vediamo come davvero stanno le cose