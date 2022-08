Lampedusa | hotspot al collasso con oltre 1 500 migranti | in arrivo Ocean Viking con altri 466

MediasetTgcom24 : Migranti, mai così tanti sbarchi a Lampedusa: hotspot stracolmo #migranti #Lampedusa - fattoquotidiano : Lampedusa, record di sbarchi nel fine settimana: hotspot stracolmo con oltre 1.500 migranti. In 342 arrivati a Pant… - fisco24_info : Migranti: record di sbarchi a Lampedusa, hotspot stracolmo: La Tunisia blocca decine di partenze verso l'Italia. Nu… - ItalyNowadays : Migranti: record di sbarchi a Lampedusa, hotspot stracolmo. #Politica #Lampedusa #Italia #Sardegna #PortoEmpedocle… - a42nno : RT @ilgiornale: Frantumato il precedente record di 36 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: nelle ultime ore sono stati 50 gli eventi sull'isola.… -

Emergenza a : in questi giorni ci sono stati diversi sbarchi (30 solo la notte scorsa) e il centro temporaneo è di nuovo sotto pressione. Nell'di(così si chiama il centro dove vengono portate le persone per essere identificate) ci sono in questo momento 1.517 persone. L'però ne potrebbe ospitare solo 350 , ecco ...È già stracolmo l'di, dopo l'ondata di sbarchi registrata negli ultimi giorni e che sta continuando a portare sull'isola siciliana centinaia di persone partite in prevalenza dai porti della Libia e ...Arrivi a Lampedusa, Pantelleria, persino Marettimo. Nel Mediterraneo, la Ocean Viking impegnata in cinque salvataggi in meno di ventiquattr'ore. Mentre la Libia brucia con scontri violentissimi a Trip ...Emergenza migranti a Lampedusa: in questi giorni ci sono stati diversi sbarchi (30 solo la notte scorsa) e il centro temporaneo è di nuovo sotto pressione. Nell'hotspot di ...