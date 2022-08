Italiano post Napoli: 'Fiorentina, devi iniziare a far gol. Jovic? Da rigenerare' (Di domenica 28 agosto 2022) FIRENZE - Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina , ha commentato lo 0 - 0 casalingo contro il Napoli . Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn. "E' stata una bellissima partita giocata su ritmi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 agosto 2022) FIRENZE - Vincenzo, tecnico della, ha commentato lo 0 - 0 casalingo contro il. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn. "E' stata una bellissima partita giocata su ritmi ...

baldazzi_luca : @PokemonGOit Il nostro post italiano è 50 volte meglio di quello inglese - silvan51 : @Bottthhhh Vedo che ha grossi problemi con l’italiano. Non legge ció che uno scrive e controbatte argomentando, ma… - darriz84 : @matteosalvinimi Ok, ma non ho visto post sul femminicidio commesso da un italiano e dell'Americana che ubriaca ha… - _sommario_ : @giuliagodin1 Così l'autrice di questo post tra le qualità del nostro budin0 potrà aggiungere anche 'colui che ha g… - MammaPrada : La nostra settimana bilingue #2! È la seconda settimana della nostra serie 'Bilingual Children' sul blog di Mammapr… -