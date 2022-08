Highlights e gol Hellas Verona-Atalanta 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la terza giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi partita equilibrata, con ritmi intensi e azioni da una parte e dall’altra: all’intervallo però reti inviolate. A sbloccare la partita ci pensa una gran conclusione di Koopmeiners dalla distanza, ma i ragazzi di Cioffi ci credono e prendono una traversa clamorosa con Lazovic. Nel finale tante occasioni per Muriel e compagni per siglare lo 0-2, ma finisce 0-1. SportFace.