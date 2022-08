François Cluzet | «Racconto l’antisemitismo di oggi Esiste e va fermato»

Leggi su panorama

(Di domenica 28 agosto 2022) La star francese del film Quasi amici racconta a Panorama il suo prossimo personaggio in Un’ombra sulla verita: un uomo misterioso, nella Francia di, che trasmette odio razziale via web e terrorizza una famiglia. Così tante volte lo abbiamo visto recitare la parte di personaggi arrabbiati e scontrosi che è difficile immaginarlo diverso fuori dallo schermo. E invece il protagonista di hit internazionali come Quasi amici o Un medico di campagna e Piccole bugie fra amici, dal vivo, è l’opposto: un uomo che ride, fa battute e non si prende affatto sul serio. «Altro che star, noi attori siamo coccolati e acclamati, ma siamo solo la punta dell’iceberg. Quando arriviamo nel nostro ufficio, che è il set, il 95 per cento del lavoro è stato già fatto da altri». E se lo si provoca continua: «Noi attori siamo sempre troppo concentrati sulla seduzione, vogliamo piacere a tutti ...