Fabian al PSG | piovono conferme | la data delle visite mediche

(Di domenica 28 agosto 2022)Ruiz nelle prossime ore è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il lungo inseguimento di queste ultime settimane da parte del club parigino per l’ex Betis sembra essere giunto a compimento, dopo che il tecnico Luciano Spalletti lo ha escluso nei primi impegni ufficiali di stagione. Le notizie che circolavano già ieri sulla concretizzazione dell’affare trova conferma anche nella rassegna stampa, con in particolare l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che fa il punto della situazione anche sulla possibileper le. Possibile ok definitivo già domani Secondo il quotidiano, all’inizio della prossima settimana, probabilmente già domani, si chiude con il PSG e il centrocampista spagnolo effettuerà subito dopo le...

AlfredoPedulla : #Napoli: prima #Fabian al #PSG, poi #Navas, al momento scollegati. Ma con grande fiducia - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Psg - Navas, Fabian, 'trattative lente' e Campos si innervosisce - - ArenaSportiva1 : ?? #Napoli, domani si chiude per Fabian #Ruiz al #PSG: affare da 25 milioni, entro martedì le visite. Fonte: @TuttoMercatoWeb - ilnapolionline : Psg - Navas, Fabian, 'trattative lente' e Campos si innervosisce - - EuropaCalcio : @Peppedema921 @Antonio23257139 Perché stavano discutendo sulla buona uscita e, inoltre, domani Fabian farà le visit… -

Stando a quanto riportato dal Cds (Corriere dello Sport) sarebbe conclusa la trattativa tra il Napoli e ilperRuiz. La squadra francese dovrebbe versare nelle casse del Napoli circa 25 milioni di euro. Poi il Napoli chiuderebbe l'affare Keylor Navas, parallelo alla trattativa perRuiz. ...In ottica mercato, è tutto pronto per l'addio diRuiz . Dovrebbero essere le ultime ore in azzurro per il centrocampista andaluso, destinato al trasferimento al Paris Saint - Germain : un'...Secondo quanto scrive L’Équipe, riportato da Il Napolista, il direttore sportivo del Psg, Luis Campos, è parecchio spazientito. Il motivo è la lentezza ...FABIAN RUIZ PSG - Fabian Ruiz è pronto a lasciare il Napoli per accasarsi al Psg. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", la trattativa tra i ...