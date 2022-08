Elezioni | Brescia M5S | ' da Fdi proposta sballata su voto fuorisede'

(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Ladi Fratelli d'Italia per ilaiè completamentee dimostra scarsa conoscenza del fenomeno. In questa legislatura il MoVimento 5 Stelle ha fatto un lavoro di approfondimento eche FdI non ha mai sostenuto e anzi il centrodestra è stato sin troppo tiepido e timido sul tema. Gli elettoridevono poter votare in anticipo rispetto alla data delleper poter consentire l'invio delle schede nei loro comuni di residenza. Solo così possono votare per i candidati dei loro collegi, solo così si afferma il radicamento territoriale senza strane alterazioni". Così Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore delle proposte ...

Salvini: "armistizio, tetto bollette come Francia"/ P. Chigi "è prematuro" Il programma ... da piazza Marina a piazza Manzoni, con l'arenile di piazzaindividuato come fulcro dell'...Per esempio, dopo Milano, è la città lombarda più cara per le ragazze e i ragazzi che ... Ledi settembre sono uno spartiacque, vedremo quello che accadrà. In caso di vittoria della ... Elezioni politiche: candidature, emergenze e richieste - Giornale di brescia Roma, 28 ago. (Adnkronos) - La proposta di Fratelli d Italia per il voto ai fuorisede è completamente sballata e dimostra scarsa conoscenza del fenomeno. In questa legislatura il MoVimento 5 ...Livelli più bassi rispetto alla media nazionale, ma restano comunque tanti e possono cambiare il destino della campagna elettorale in corso ...