"Chi sarà il prossimo premier?". Salvini manda un messaggio a Mattarella (Di domenica 28 agosto 2022) Matteo Salvini usa la prudenza. In vista del voto del 25 settembre, il leader della Lega manda un messaggio agli alleati: "Chi sarà il premier? Deciderà Mattarella". Il ledaer del Carroccio ha affermato: "Io aspetto il voto degli italiani prima di fare qualsiasi commento, poi il Presidente della Repubblica sceglierà come è giusto che sia". E su questo punto Il coordinatore azzurro Antonio Tajani, alla kermesse di Affari Italiani organizzata in collaborazione con Comin e partners, a Ceglie Messapica, aveva ribadito che "chi avrà più voti indicherà un nome al Capo dello Stato. Poi toccherà a lui nominare il Presidente del Consiglio incaricato. Se toccherà a Meloni - aveva concluso - saremo felici di sostenerla". Insomma il centrodestra pensa alla nomina per palazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Matteousa la prudenza. In vista del voto del 25 settembre, il leader della Legaunagli alleati: "Chiil? Deciderà". Il ledaer del Carroccio ha affermato: "Io aspetto il voto degli italiani prima di fare qualsiasi commento, poi il Presidente della Repubblica sceglierà come è giusto che sia". E su questo punto Il coordinatore azzurro Antonio Tajani, alla kermesse di Affari Italiani organizzata in collaborazione con Comin e partners, a Ceglie Messapica, aveva ribadito che "chi avrà più voti indicherà un nome al Capo dello Stato. Poi toccherà a lui nominare il Presidente del Consiglio incaricato. Se toccherà a Meloni - aveva concluso - saremo felici di sostenerla". Insomma il centrodestra pensa alla nomina per palazzo ...

DiMarzio : Chi è #Thiaw, il nuovo centrale del @acmilan. Scelto da #Maldini e #Massara, sarà un investimento per il presente e… - EnricoLetta : È come dice @sruotolo1. A #TorredelGreco ci sarà un solo eletto e sarà chi prende più voti. Può essere lui, come sp… - EnricoLetta : Ieri sera a #Modena. In questa legge elettorale, piaccia o no, il risultato finale sarà determinato da chi vince i… - andrea_ginevra : RT @DaliaOscarNu: In molti sono contro la Meloni.. Levante, Elodie e Ferragni. Un motivo ci sarà? Probabilmente la Meloni ne avrà sparate… - AndreaInvestim1 : IDO su MMF sono sempre state ottime, però oggi il mercato è corrotto nel suo SENTIMENT. lo scontro sarà: - Chi vuol… -

Kiev lancia l'allarme radiazioni su Zaporizhzhia. Smentita di Mosca L'Aiea potrebbe partire già domani per l'ispezione all'impianto: nello staff di 14 esperti ci sarà ... Vladimir Putin ha infine firmato un decreto per concedere sovvenzioni mensili a chi lascerà il ... CONSIGLI NON RICHIESTI/ 8 azioni strategiche per essere più credibili sul lavoro Tuttavia, non potete sapere a priori quale sarà la sua scelta. 6) Procedere a piccoli passi . ... Per quanto possa essere vero il detto "chi fa da sé fa per tre", in realtà il lavoro di squadra aiuta ad ... ComingSoon.it L'Aiea potrebbe partire già domani per l'ispezione all'impianto: nello staff di 14 esperti ci... Vladimir Putin ha infine firmato un decreto per concedere sovvenzioni mensili alascerà il ...Tuttavia, non potete sapere a priori qualela sua scelta. 6) Procedere a piccoli passi . ... Per quanto possa essere vero il detto "fa da sé fa per tre", in realtà il lavoro di squadra aiuta ad ... Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Celia dimentica Petra. Ecco chi sarà il suo grande e sfortunato amore!