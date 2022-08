"Certo, non mi ha fatto piacere": Casini sgancia la bomba sul Pd, scoppia la bufera (Di domenica 28 agosto 2022) Pier Ferdinando Casini ha le idee chiare. Alla poltrona non ci rinuncia. Nemmeno se per la sua candidatura deve fare i conti con la sommossa della base Pd a Bologna. Ed è proprio Casini a spiegare la sua posizione: "Non mi ha fatto piacere la reazione di alcuni circoli Pd alla mia candidatura, ma la capisco e la rispetto. È chiaro che una candidatura come quella di Sandra Zampa è molto più parte della storia della sinistra di quel che puó essere la mia. Perché è vero: io ho una storia diversa". Parole chiare che hanno anche il sapore della sfida contro i dem bolognesi. Poi lo stesso Casini parla, come riporta Italpress, della campagna elettorale: "Evocare il rischio fascismo per me è un errore. Difendere la Costituzione invece è doveroso. Intendiamoci: l'elezione diretta del Capo dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Pier Ferdinandoha le idee chiare. Alla poltrona non ci rinuncia. Nemmeno se per la sua candidatura deve fare i conti con la sommossa della base Pd a Bologna. Ed è proprioa spiegare la sua posizione: "Non mi hala reazione di alcuni circoli Pd alla mia candidatura, ma la capisco e la rispetto. È chiaro che una candidatura come quella di Sandra Zampa è molto più parte della storia della sinistra di quel che puó essere la mia. Perché è vero: io ho una storia diversa". Parole chiare che hanno anche il sapore della sfida contro i dem bolognesi. Poi lo stessoparla, come riporta Italpress, della campagna elettorale: "Evocare il rischio fascismo per me è un errore. Difendere la Costituzione invece è doveroso. Intendiamoci: l'elezione diretta del Capo dello ...

matteosalvinimi : Io ho sempre difeso l’interesse nazionale italiano, nel mio Paese e nel mondo, a testa alta. A prendere i soldi dei… - borghi_claudio : Ma certo, PRENDIAMO i profitti extra di TUTTE le imprese. Come non averci pensato.. Capito imprenditore innamora… - DSantanche : Parla di diritti ma ha chiuso attività per decreto, ha votato #greenpass e, peggio, lo ha imposto per lavorare. L'e… - 03Cannella : @mirkonicolino Certo che giocare contro la fiore in casa loro e poi dopo 3 giorni in casa del PSG non ci è andata proprio bene ?? - GiuseppinaScala : @G87957225 @Anna26648966 @LaPrimaManina È vero fino a un certo punto,le persone a volte non si muovano non solo per… -