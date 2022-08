**Calcio: Serie A, Verona-Atalanta 0-1** (Di domenica 28 agosto 2022) Verona, 28 ago. - (Adnkronos) - L'Atalanta batte 1-0 il Verona in un match della terza giornata di Serie A disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere l'incontro il gol di Koopmeiners al 50'. In classifica gli orobici agganciano Milan, Lazio, Torino e Roma al primo posto in classifica con 7 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota uno. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022), 28 ago. - (Adnkronos) - L'batte 1-0 ilin un match della terza giornata diA disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere l'incontro il gol di Koopmeiners al 50'. In classifica gli orobici agganciano Milan, Lazio, Torino e Roma al primo posto in classifica con 7 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota uno.

