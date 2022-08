Calcio: Montella e Balotelli lite in campo,tecnico trattenuto (Di domenica 28 agosto 2022) Atmosfera rovente e nervi tesissimi fra Vincenzo Montella e Mario Balotelli, dopo la partita fra l'Adana Demirspor e l'Umraniye, finita 1 - 0 a favore della squadra allenata dall'ex centravanti di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) Atmosfera rovente e nervi tesissimi fra Vincenzoe Mario, dopo la partita fra l'Adana Demirspor e l'Umraniye, finita 1 - 0 a favore della squadra allenata dall'ex centravanti di ...

Corriere : Balotelli-Montella, rissa a fine gara dopo una frase di troppo di Supermario al suo allenatore - AngeloDiCara6 : @infoitsport Certo che la reazione di Montella non accettabile per un calciatore oltre ad essere un ex ed e' un profassionista del Calcio - glooit : Calcio: Montella e Balotelli lite in campo,tecnico trattenuto leggi su Gloo - annanamia : Balotelli-Montella, lite clamorosa in Turchia - In_his_steps : #Balotelli non cambierà mai Clamoroso Balotelli: lite con Montella dopo una partita in Turchia! -