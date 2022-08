Barça, Koundè tesserato con i soldi dei dirigenti (Di domenica 28 agosto 2022) Il Barcellona può considerarsi al completo. Nella giornata di ieri è infatti stato tesserato anche il difensore Jules Koundé, in attesa dopo essere stato acquistato dal Siviglia durante la sessione di mercato estiva per circa 50 milioni di euro. Il giocatore – ricorda La Gazzetta dello Sport – non era stato ancora iscritto perché per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 28 agosto 2022) Il Barcellona può considerarsi al completo. Nella giornata di ieri è infatti statoanche il difensore Jules Koundé, in attesa dopo essere stato acquistato dal Siviglia durante la sessione di mercato estiva per circa 50 milioni di euro. Il giocatore – ricorda La Gazzetta dello Sport – non era stato ancora iscritto perché per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Barça, Koundè tesserato con i soldi dei dirigenti: Il Barcellona può considerarsi al completo.… - Tomas1374 : Nel frattempo #Koundè resta ancora un mistero se sarà in lista o meno in questo weekend #Barça - CalcioPillole : La #rassegnastampa sportiva estera di oggi, #27agosto 2022. - SuperDwight14 : @LentGius @90ordnasselA @marca @Inter la rosa del barca dopo il mercato faraonico di quest'estate: ter stegen, serg… - Delu90Inter : @ilcozzaronero @deliux9 @FrancescaCphoto Ce la giocheremo, come abbiamo sempre cercato di fare. Sono più quadrati r… -

FC Barcellona: come sta proseguendo il calciomercato della squadra blaugrana ... Andreas Christensen, Raphinha, Jules Koundè e dell'attaccante Robert Lewandowski, la Liga spagnola ... con la vendita di una parte dei Barça Studios e con l'alleggerimento del carico fiscale legato ad ... Champions, le rivali dell'Inter: il Bayern di de Ligt, il Barça con quel precedente del 2010 e il Viktoria Plzen 3 L'Inter è stata sorteggiata nel gruppo C della Champions League 2022/23. L'Inter in terza fascia ha pescato Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen . Ecco la formazione tipo, la stella, il ... ... Andreas Christensen, Raphinha, Julese dell'attaccante Robert Lewandowski, la Liga spagnola ... con la vendita di una parte deiStudios e con l'alleggerimento del carico fiscale legato ad ...3 L'Inter è stata sorteggiata nel gruppo C della Champions League 2022/23. L'Inter in terza fascia ha pescato Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen . Ecco la formazione tipo, la stella, il ...