Back to school ecosostenibile con le matite Sprout (Di domenica 28 agosto 2022) La matita è uno degli strumenti di comunicazione più utilizzati al mondo e non può mancare nell'astuccio dei nostri figli, che a breve torneranno sui banchi di scuola. Perché non rendere eco sostenibile il loro "Back to school" con del materiale scolastico amico dell'ambiente come le matite piantabili Sprout? L'idea è tanto semplice quanto vincente: all'estremità della matita, al posto della classica gommina, c'è una capsula contenente semi di fiori, verdure, erbe aromatiche, da piantare quando la matita diventa troppo corta per essere usata. Le matite piantabili Sprout, sia quelle semplici in grafite che quelle colorate, sono sempre più richieste. In Amazon, ad esempio, le vendite sono cresciute molto quest'anno, soprattutto per quanto riguarda nel periodo del Back

