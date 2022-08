Ascolti tv 27 agosto 2022: The Voice Senior davanti a Canale 5 (Di domenica 28 agosto 2022) Ascolti tv: Antonella Clerici davanti a tutti The Voice Senior su Rai vince la gara degli Ascolti Tv di ieri sera con il 16,8% e 1,962 milioni di contatti. Domenica scorsa il tributo lo show di Antonella Clerici aveva fatto il 17,1% con 1,852 milioni. Seconda piazza per Se son rose che su Canale5 ha registrato il 10,9% di share media con 1,423 milioni di telespettatori. La Settimana scorsa il secondo gradino del podio era occupato dagli Europei di Atletica leggera su Rai2 al 10,2% e 1,247 milioni, mentre questa settimana Rai2 si è dovuto accontentare della terza posizione, arrivando al 7,5% di share e 1,001 milioni di spettatori con i Mondiali di pallavolo maschile. La settimana scorsa Lo Show dei Record su Canale5 occupava la stessa posizione con 1,182 milioni di ... Leggi su tvzoom (Di domenica 28 agosto 2022)tv: Antonella Clericia tutti Thesu Rai vince la gara degliTv di ieri sera con il 16,8% e 1,962 milioni di contatti. Domenica scorsa il tributo lo show di Antonella Clerici aveva fatto il 17,1% con 1,852 milioni. Seconda piazza per Se son rose che su5 ha registrato il 10,9% di share media con 1,423 milioni di telespettatori. La Settimana scorsa il secondo gradino del podio era occupato dagli Europei di Atletica leggera su Rai2 al 10,2% e 1,247 milioni, mentre questa settimana Rai2 si è dovuto accontentare della terza posizione, arrivando al 7,5% di share e 1,001 milioni di spettatori con i Mondiali di pallavolo maschile. La settimana scorsa Lo Show dei Record su5 occupava la stessa posizione con 1,182 milioni di ...

