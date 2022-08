Vaiolo scimmie, Speranza: Cautela e prudenza senza allarmismi (Di sabato 27 agosto 2022) Rispetto ai casi di Vaiolo delle scimmie “dobbiamo come sempre tenere un atteggiamento di Cautela e di prudenza pero’ senza arrivare ad allarmismi che non sarebbero giustificati. L’Istituto Superiore di Sanita’ fa un monitoraggio costante e attento, le autorita’ scientifiche presidiano con attenzione tutti questi temi e credo che dobbiamo seguire l’evidenza scientifica e avere un atteggiamento di Cautela e prudenza, senza allarmismi”. Cosi’ a RTL 102.5 il ministro della Salute, Roberto Speranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 agosto 2022) Rispetto ai casi didelle“dobbiamo come sempre tenere un atteggiamento die dipero’arrivare adche non sarebbero giustificati. L’Istituto Superiore di Sanita’ fa un monitoraggio costante e attento, le autorita’ scientifiche presidiano con attenzione tutti questi temi e credo che dobbiamo seguire l’evidenza scientifica e avere un atteggiamento di”. Cosi’ a RTL 102.5 il ministro della Salute, Roberto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

