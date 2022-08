Ultime Notizie – Scuola, Speranza: “A settembre no obbligo mascherina, poi vedremo” (Di sabato 27 agosto 2022) “Alla riapertura delle scuole a settembre non sarà previsto l’obbligo di mascherine. Successivamente vedremo in base all’evoluzione della situazione epidemiologica”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5. “Questo non vuol dire che non possa essere usata, il mancato obbligo non comporta che passi il messaggio che la mascherina sia inutile – ha aggiunto il ministro in quota Articolo 1 – La mascherina si utilizza quando necessario. Se mi trovo in un posto senza areazione e al chiuso, anche se non c’è l’obbligo la uso. Non è vietato usarla, è uno strumento utile, uno scudo per evitare di prendere il Covid”. Poi, sui vaccini: “La quarta dose di vaccino anti Covid è un importante scudo contro il virus. Auspico ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) “Alla riapertura delle scuole anon sarà previsto l’di mascherine. Successivamentein base all’evoluzione della situazione epidemiologica”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoa ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5. “Questo non vuol dire che non possa essere usata, il mancatonon comporta che passi il messaggio che lasia inutile – ha aggiunto il ministro in quota Articolo 1 – Lasi utilizza quando necessario. Se mi trovo in un posto senza areazione e al chiuso, anche se non c’è l’la uso. Non è vietato usarla, è uno strumento utile, uno scudo per evitare di prendere il Covid”. Poi, sui vaccini: “La quarta dose di vaccino anti Covid è un importante scudo contro il virus. Auspico ...

