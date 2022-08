Salvini: “Meloni premier? Ci sono anche io. Ma deciderà Mattarella”. E poi attacca i pm: “Non vorrei che qualcuno volesse cambiare il risultato elettorale” (Di sabato 27 agosto 2022) Letta contro Lega e Fi: «Avete fatto cadere Draghi e adesso chiedete misure?». Ma Conte lo attacca: «Mentre noi incalzavamo Draghi sul caro bollette tu eri distratto». Di Maio alla leader di Fdi: «Vuoi rinegoziare il Pnnr? Perderemo i soldi» Leggi su lastampa (Di sabato 27 agosto 2022) Letta contro Lega e Fi: «Avete fatto cadere Draghi e adesso chiedete misure?». Ma Conte lo: «Mentre noi incalzavamo Draghi sul caro bollette tu eri distratto». Di Maio alla leader di Fdi: «Vuoi rinegoziare il Pnnr? Perderemo i soldi»

TizianaFerrario : in piena emergenza gas e in piena campagna elettorale il governo #Draghi,in carica solo x affari correnti,deve pren… - CarloCalenda : Bisogna dire le cose come stanno: noi votiamo per moda! Prima vanno di moda i 5 stelle poi il verde di Salvini poi… - caterinabini : Conte, Meloni, Berlusconi, Salvini hanno buttato giù il governo #Draghi un mese fa. Ora chiedono al governo interve… - d_granuzzo : RT @TizianaFerrario: in piena emergenza gas e in piena campagna elettorale il governo #Draghi,in carica solo x affari correnti,deve prender… - cspatafora : RT @CarloCalenda: Bisogna dire le cose come stanno: noi votiamo per moda! Prima vanno di moda i 5 stelle poi il verde di Salvini poi l’azzu… -