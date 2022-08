Salvati: “Il Governo non ha saputo gestire una situazione in continuo peggioramento” (Di sabato 27 agosto 2022) di Monica De Santis L’aumento di luce e gas è un qualcosa che sta toccando tutti. Ogni imprenditore, ogni piccola azienda ed anche i rivenditori al dettaglio stanno pagando cifre che fino ad oggi non si erano mai viste”. A parlare stavolta è Luigi Salvati è il titolare dell’azienda “Salvati Mario & C”, produttrice dei prodotti a marchio “Fontanella”, pelati, legumi, ortaggi e tanto altro, anche lui come i suoi colleghi si trova ad affrontare un periodo non di certo facile sotto il profilo economico, sotto quel profilo di chi deve far quadrare i conti per continuare a tenere aperta la propria azienda senza rimetterci e magari guadagnando anche qualcosina. “Mi riputo un fortunato, perchè lo scorso mese di marzo, sono riuscito a blindare il contratto di fornitura del gas, ad un prezzo fisso.?Questo ovviamente non vuol dire che non ho avuto bollette ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 27 agosto 2022) di Monica De Santis L’aumento di luce e gas è un qualcosa che sta toccando tutti. Ogni imprenditore, ogni piccola azienda ed anche i rivenditori al dettaglio stanno pagando cifre che fino ad oggi non si erano mai viste”. A parlare stavolta è Luigiè il titolare dell’azienda “Mario & C”, produttrice dei prodotti a marchio “Fontanella”, pelati, legumi, ortaggi e tanto altro, anche lui come i suoi colleghi si trova ad affrontare un periodo non di certo facile sotto il profilo economico, sotto quel profilo di chi deve far quadrare i conti per continuare a tenere aperta la propria azienda senza rimetterci e magari guadagnando anche qualcosina. “Mi riputo un fortunato, perchè lo scorso mese di marzo, sono riuscito a blindare il contratto di fornitura del gas, ad un prezzo fisso.?Questo ovviamente non vuol dire che non ho avuto bollette ...

