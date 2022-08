Sacro e profano | una miscela destinata a scoppiare con fragore

Leggi su ildenaro

(Di sabato 27 agosto 2022) Non è la prima volta che dall’interno delle Mura Vaticane giungono al mondo dichiarazioni e commenti quanto meno inappropriati. Uno di tali comportamenti, definibili, per sola carità cristiana, quanto meno disdicevole, risale al ventennio fascista. Allora il Papa, insieme alle alte gerarchie ecclesiastiche, non fece nulla per nascondere le proprie simpatie per quel regime. Avallò tra l’ altro molti degli episodi, tutt’altro che encomiabili, messi in atto dal Fascio e che si verificarono più volte. Non è chiaro cosa stia succedendo, con frequenza crescente, a chi si esprime da quello che fu il trono di Pietro, con argomentazioni che innescano seri dubbi in chi ne viene a conoscenza sull’ adeguatezza di chi li esprime a parlare da quell’ autorevole cattedra. Particolare sconcerto nasce generalizzato in questo frangente per come Francesco stia (non) affrontando la questione ucraina. L’ ...