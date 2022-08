Ottava tappa Vuelta 2022 | Vine cala il bis Evenepoel sempre in rosso

(Di sabato 27 agosto 2022) Seconda vittoria in due giorni per l’australiano della Alpecin che si aggiudica l’, da La Pola a Fancuaya di 153 km. Secondo posto per Marc Soler e Rein Taaramae. Il belga Evanapoel, quinto al traguardo, mantiene la maglia rossa.: COSA È ACCADUTO? L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

sportface2016 : #Vuelta2022, classifiche aggiornate dopo l’ottava tappa: maglia rossa per Remco #Evenepoel - zazoomblog : Vuelta 2022 risultati ed ordine d’arrivo ottava tappa: vince Jay Vine davanti a Soler e Taaramae - #Vuelta… - SpazioCiclismo : La nuova classifica dopo l'attesa ottava tappa #LaVuelta22 - sportface2016 : #Vuelta2022, risultati ed ordine d’arrivo ottava tappa: vince Jay #Vine, davanti a Soler e Taaramae - newsfresche : RT @OA_Sport: Poker di ritiri alla Vuelta prima dell'ottava tappa -

DIRETTA VUELTA 2022: 35 KM DAL TRAGUARDO Nuovi aggiornamenti dalla diretta dell'La Pola Llaviana - Colláu Fancuaya , con Vincenzo Nibali che è nelle prime posizioni del gruppo, mentre Domenico Pozzovivo rischia già di staccarsi assieme ad un altro gruppo. In fondo ...Il Covid - 19 obbliga a ritirarsi anche Anthony Delaplace , che gareggia per l'Arkéa - Samsic. Il trentaduenne francese, veterano della sua formazione, è dunque costretto anch'egli a fermare qui il ...ROMA, 27 AGO - L'australiano Jay Vine, già vincitore due giorni fa della sesta tappa, si è imposto per distacco anche nell'ottava tappa della Vuelta, da La Pola Llaviana a Colau Fancuaya lungo 153,4 k ...Jay Vine sembra averci preso gusto. Due giorni dopo il suo primo successo in un grande giro, l'australiano ha raddoppiato vincendo anche l'ottava tappa della Vuelta con arrivo nelle Asturie su un Coll ...