Nicola: "Vedo la squadra divertirsi e migliorare, i gol arriveranno"

Domani pomeriggio la Salernitana di Davide Nicola ospiterà la Sampdoria per provare a centrare la prima vittoria in campionato. Le parole del tecnico granata in conferenza stampa: 

Regista – "Mancano Bohinen e Radovanovic ma abbiamo le idee molto chiare in merito. In questa settimana abbiamo lavorato bene e ci siamo divertiti, ho visto grande applicazione nei ragazzi. Noto sinergie e movimenti fluidi nel gruppo, la squadra mi sta piacendo sempre di più e sta acquisendo consapevolezza. Sul centrocampista centrale ho provato tre soluzioni, non voglio dare vantaggi all'avversario ed è opportuno non dire altro". 

Gol – "Non abbiamo fatto ancora gol ma lo scopo è produrre occasioni e concedere poco. Sembra una frase scontata ma è così perché l'equilibrio va ricercato nelle due fasi. Se analizziamo le due partite giocate è evidente ...

