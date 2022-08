Napoli, Spalletti: “Ronaldo? Chiunque lo vorrebbe allenare, ma poi bisogna sentire Giuntoli…” (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Di seguito le parole del tecnico azzurro. Una maglia del Napoli di Ronaldo, con il logo Champions, come starebbe nella sua collezione? “Certo, Chiunque vorrebbe avere le maglie di Cristiano. Se avesse giocato nel Napoli, anche quella lì sarebbe bella. Qualsiasi allenatore non rinuncerebbe alla possibilità di allenare Ronaldo, ma non c’è nessuna trattativa. De Laurentiis mi ha detto che non c’è ancora niente di concreto, dobbiamo restare realisti e prendere in considerazione cosa può accedere. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, la vedo dura. Questo è il mio pensiero, ma poi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Lucianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-. Di seguito le parole del tecnico azzurro. Una maglia deldi, con il logo Champions, come starebbe nella sua collezione? “Certo,avere le maglie di Cristiano. Se avesse giocato nel, anche quella lì sarebbe bella. Qualsiasi allenatore non rinuncerebbe alla possibilità di, ma non c’è nessuna trattativa. De Laurentiis mi ha detto che non c’è ancora niente di concreto, dobbiamo restare realisti e prendere in considerazione cosa può accedere. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, la vedo dura. Questo è il mio pensiero, ma poi ...

