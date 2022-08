Missione Artemis, stavolta all'uomo non basterà mettere piede sulla Luna (Di sabato 27 agosto 2022) Il lancio del razzo SLS è previsto il 29 agosto. L'astrofisico Filippo Giacomo Carrozzo a Huffpost: "Andiamo sulla Luna per restarci. Serve per testare la nostra capacità di permanenza a lungo termine in un luogo che è fuori dall’orbita terrestre". Obiettivo 2025 per la prima donna sul suolo Lunare, forse anche il primo italiano Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 agosto 2022) Il lancio del razzo SLS è previsto il 29 agosto. L'astrofisico Filippo Giacomo Carrozzo a Huffpost: "Andiamoper restarci. Serve per testare la nostra capacità di permanenza a lungo termine in un luogo che è fuori dall’orbita terrestre". Obiettivo 2025 per la prima donna sul suolore, forse anche il primo italiano

ESA_Italia : @astro_luca sarà a @NASAKennedy per seguire da vicino il lancio di #Artemis I, la missione verso la luna.… - disinformatico : Scusate, @fattoquotidiano , ma pagando la differenza si potrebbe avere un titolista che non scrive stupidaggini col… - Link4Universe : Il più grande e potente razzo al mondo è pronto sulla rampa di lancio! Partenza tra appena 7 giorni! Manca 1 setti… - HuffPostItalia : Missione Artemis, stavolta all'uomo non basterà mettere piede sulla Luna - FPuppato88 : RT @GMnotizie: ???????? Missione Artemis I: collaborazione tra NASA e Agenzia Spaziale polacca. Obiettivi la luna e Marte. I dettagli al link:… -