Milano | polveriera case popolari | brutale raid di rom abusivi contro un 78enne “Bestiale | ma io resto qui”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 agosto 2022) Nelladelledi, un intervento dei tecnici sugli allacci illegali scatena la furia dei rom. I quali, alla cieca, organizzano unpunitivoun anziano… È ancora sotto choc ilaggredito in casa, vittima di una spedizione punitiva che i rom, occupanti irregolari nel complesso popolare Aler delleBianche di via Salomone a, gli hanno inferto senza pietà. Una violenza cieca, che giovedì sera ha mandato la vittima in ospedale, da dove il signor Raimondo (questo il suo nome) è uscito con 21 giorni di prognosi. Oggi l’aitante anziano ed è ancora dolorante per ilpestaggio subito, per i colpi sferrati alla mandibola, alla spalla e ...