Maltempo, allerta piogge e temporali Toscana prosegue al 28/8 (Di sabato 27 agosto 2022) L'allerta in codice giallo per piogge e temporali già in corso sulla Toscana orientale, viene esteso dalla prossima mezzanotte anche alla giornata di domenica 28 agosto. Lo rende noto la Protezione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) L'in codice giallo pergià in corso sullaorientale, viene esteso dalla prossima mezzanotte anche alla giornata di domenica 28 agosto. Lo rende noto la Protezione ...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Maltempo, allerta piogge e temporali Toscana prosegue al 28/8 Dalle aree interne orientali si s… - QuiNewsCecina : Scatta l’allerta per pioggia e temporali #maltempo - infoitinterno : Maltempo: attese piogge e temporali. Allerta gialla in 10 regioni - infoitinterno : Maltempo, allerta gialla in 10 regioni per piogge e temporali - Napolitanteam : La #ProtezioneCivile della #RegioneCampania ha emanato un avviso di #allertameteo con livello di criticità idrogeol… -