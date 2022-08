Majorino (Pd): 'L'Italia è infiltrata dal regime di Putin e Salvini è politicamente il primo degli utili idioti' (Di sabato 27 agosto 2022) Letta aveva per l'ennesima volta denunciato l'esistenza di un problema di ingerenza russa nelle elezioni Italiane. E ovviamente a destra, dove gli ammiratori di Putin sono di più rispetto agli ... Leggi su globalist (Di sabato 27 agosto 2022) Letta aveva per l'ennesima volta denunciato l'esistenza di un problema di ingerenza russa nelle elezionine. E ovviamente a destra, dove gli ammiratori disono di più rispetto agli ...

CaressaGiovanni : Majorino (Pd): “L’Italia è infiltrata dal regime di Putin e Salvini è politicamente il primo degli utili idioti” - lauraaprati : RT @giannicipriani7: Grazie a @pfmajorino per questa bella intervista a @globalistIT che affronta un aspetto di grande rilevanza per l'… - globalistIT : RT @giannicipriani7: Grazie a @pfmajorino per questa bella intervista a @globalistIT che affronta un aspetto di grande rilevanza per l'… - giannicipriani7 : Grazie a @pfmajorino per questa bella intervista a @globalistIT che affronta un aspetto di grande rilevanza per… - cuca_reggiani : @pfmajorino Majorino, non sono un fan di Salvini. Osservo solo che mettersi a parlare di 'ingerenze' e 'disinformaz… -