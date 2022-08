LIVE F1 | GP Belgio 2022 in DIRETTA | parte la FP3 | Ferrari e Mercedes lanciano la sfida alle Red Bull!

Leggi su oasport

(Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 SEMAFORO VERDE!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DEL!!!! 12.58 Ci siamo, pochi istanti e inizierà l’attesissimo sabato di Spa! Al momento il meteo parla di cielo coperto e temperatura di 21° sull’asfalto e 15° per l’aria. La pioggia, al momento, sembra scongiurata. 12.56 In casa, dopo ottime gare, tanti dubbi. Le parole di Hamilton sono laconiche: “Non penso che illlo del carburante sia stato il nostro problema. Oggi semplicemente non siamo stati veloci e non sappiamo perché. Forse le condizioni meteo, oppure le gomme, ci sono tanti fattori da valutare. Non è stato un venerdì disastroso, ma siamo molto lontani dai primi. Dobbiamo trovare qualcosa per invertire la rotta. Spesso cambiamo in positivo dal venerdì al sabato. Vedremo”. 12.53 Per ...