Lavinia muore a 7 anni in vacanza Un incidente assurdo mentre giocava in giardino

(Di sabato 27 agosto 2022) Un’immane tragedia è avvenuta nelle scorse ore ed è difficile anche da raccontare a parole. Una bambina di soli 7Trematerra, è mortostava giocando all’interno di un. Si trovava assieme alla madre e al padre inall’estero, più precisamente a Monaco di Baviera, quando si è materializzato ungravissimo e incredibile allo stesso tempo. Una giornata indimenticabile da trascorrere in Germania si è invece rivelata un vero e proprio incubo per la famiglia. PurtroppoTrematerra è morta per colpa di un destino infame, che se l’è portata via per sempre troppo presto dall’amore dei suoi genitori. Questi ultimi sono ovviamente distrutti per la perdita devastante, avvenuta a Monaco di Baviera, e sono riusciti solamente a ...

1950milu : RT @fanpage: Lavinia Trematerra, una bambina di soli 7 anni, è morta dopo essere stata schiacciata da una statua di marmo - ottopagine : Tragedia in Germania, muore Lavinia a sette anni: è figlia dell'avv. Trematerra #Napoli - fanpage : Lavinia Trematerra, una bambina di soli 7 anni, è morta dopo essere stata schiacciata da una statua di marmo - aranciaverde : RT @Corriere: Lavinia Trematerra, 7 anni, muore travolta da una statua mentre era in vacanza con i genitori a Monaco - Corriere : Lavinia Trematerra, 7 anni, muore travolta da una statua mentre era in vacanza con i genitori a Monaco -

Si chiamavaTrematerra ed aveva 7 anni. È morta nel tardo pomeriggio di ieri in Germania, in un hotel di Monaco di Baviera in cui era in vacanza, per un tremendo incidente domestico. La figlia degli ...Aveva solo 7 anni. Stava giocando nel giardino di un albergo di Monaco di Baviera quando è accaduto l'incredibile.è morta in un terribile incidente, colpita da una statua che non le ha lasciato scampo. Sembra che la statua non fosse fissata bene al suolo. Inutili i soccorsi e il ricovero in ospedale. ...Tragedia in un albergo di Monaco di Baviera dove ha perso la vita Lavinia Trematerra , una bambina napoletana di sette anni, figlia degli avvocati Michele ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...