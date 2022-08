Il Torino vince 2-1 in casa Cremonese, Radonjic in gol (Di sabato 27 agosto 2022) CREMONA (ITALPRESS) – Terza sconfitta consecutiva per la Cremonese che nemmeno al debutto casalingo cambia rotta al proprio avvio di campionato e cede 2-1 al Torino. La formazione di Juric tocca quota 7 in graduatoria, occupando dopo tre giornate la parte alta della graduatoria. La squadra di casa prova a svegliare la gara con un paio di guizzi, Al 10? Baez lanci Dessers che entra in area da destra e mette in mezzo sbagliando direzione della palla. Un minuto dopo ci prova Okereke da fuori area ma calcia alto. Il Torino replica con Vlasic al 13? ma la sua conclusione è debole. Al 18? i granata passano. Aiwu di testa rinvia troppo timidamente e Radonjic la recupera in area per poi servire Vlasic che calcia trovando l'aiuto di Bianchetti che incoccia contro il pallone e lo spinge in fondo ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) CREMONA (ITALPRESS) – Terza sconfitta consecutiva per lache nemmeno al debuttolingo cambia rotta al proprio avvio di campionato e cede 2-1 al. La formazione di Juric tocca quota 7 in graduatoria, occupando dopo tre giornate la parte alta della graduatoria. La squadra diprova a svegliare la gara con un paio di guizzi, Al 10? Baez lanci Dessers che entra in area da destra e mette in mezzo sbagliando direzione della palla. Un minuto dopo ci prova Okereke da fuori area ma calcia alto. Ilreplica con Vlasic al 13? ma la sua conclusione è debole. Al 18? i granata passano. Aiwu di testa rinvia troppo timidamente ela recupera in area per poi servire Vlasic che calcia trovando l'aiuto di Bianchetti che incoccia contro il pallone e lo spinge in fondo ...

