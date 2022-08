Gazzetta: Lukaku è in ritardo, pesante, imballato. Ad Appiano dicono che è al 70% del suo top (Di sabato 27 agosto 2022) L’Inter ha ricevuto una sonora sconfitta per 3-0 contro la Lazio. Oggi la Gazzetta dello Sport fa a pezzi Lukaku, colpevole di non essere al meglio della sua condizione. Lento, appesantito, in ritardo. Sono due i pezzi in cui la rosea scrive diffusamente del belga. Nel primo, a firma di Davide Stoppini, si fa notare la palese differenza tra Lukaku e Lautaro, un tempo coppia perfetta. “Con un pezzo di Lu-La non vai da nessuna parte. La coppia ragiona per due, ieri sera all’Olimpico Lautaro e Lukaku sembravano fare sport diversi e la cosa è tanto sorprendente quanto allarmante. Il salto in alto, forse, è ancora troppo in alto. Lo è stato per Romelu, in condizioni atletiche che definire approssimative è dire poco. Ad Appiano raccontano di un calciatore ancora al 70% del suo top”. La LuLa, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) L’Inter ha ricevuto una sonora sconfitta per 3-0 contro la Lazio. Oggi ladello Sport fa a pezzi, colpevole di non essere al meglio della sua condizione. Lento, appesantito, in. Sono due i pezzi in cui la rosea scrive diffusamente del belga. Nel primo, a firma di Davide Stoppini, si fa notare la palese differenza trae Lautaro, un tempo coppia perfetta. “Con un pezzo di Lu-La non vai da nessuna parte. La coppia ragiona per due, ieri sera all’Olimpico Lautaro esembravano fare sport diversi e la cosa è tanto sorprendente quanto allarmante. Il salto in alto, forse, è ancora troppo in alto. Lo è stato per Romelu, in condizioni atletiche che definire approssimative è dire poco. Adraccontano di un calciatore ancora al 70% del suo top”. La LuLa, ...

