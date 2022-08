Elche vs Real Sociedad – pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 27 agosto 2022) Lacercherà di riprendersi dalla pesante sconfitta in casa contro il Barcellona quando continuerà la sua campagna di Liga in trasferta asabato 27 agosto . Gli ospiti hanno raccolto tre punti nelle prime due partite di campionato della stagione, mentre l’ha raccolto un punto nelle prime due gare della Liga. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreL’si è piazzato al 13° posto nella Liga la scorsa stagione, raccogliendo 42 punti in 38 partite, con il club che si trova a disputare la terza campagna consecutiva nella massima serie ...

infobetting : Elche-Real Sociedad (Liga, sabato 27 Agosto H 17.30): formazioni, quote, pronostici. Txuri-urdin alla prima senza I… - sportli26181512 : Liga LIVE dalle 20: Elche-Almeria e Girona-Getafe chiudono la seconda giornata: Dopo i successi di Real Madrid e Ba… -

Footballnews24.it

Nella Liga si parte alle 17:30 conSociedad mentre alle 19:30 il Vallecano ospita il Maiorca e alle 22 il Siviglia in trasferta contro l'Almeria. Nella Liga Portugal impegni per il ......Austria Lustenau - Salisburgo (Bundesliga austriaca) - ONEFOOTBALL Hartberg - Ried (Bundesliga austriaca) - ONEFOOTBALL Tobol - Ordabasy (Kazakhstan Premer League) - ONEFOOTBALL 17.30... Elche-Real Sociedad Streaming GRATIS: dove vedere LaLiga in Diretta Live Elche contro Real Sociedad per la terza giornata de LaLiga, per una partita che si prospetta infiammata: info partita, formazioni, streaming ...Girone C abbordabile quello della Roma. Come testa di serie il pericolo erano PSV, Feyenoord e Monaco. Tutti scampati, l’urna ha riservato a Mourinho Ludogorets, Real Betis e HJK. I ...