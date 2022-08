Cremonese-Torino 1-2, granata volano in classifica (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Torino batte 2-1 la Cremonese nell’anticipo della terza giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Giovanni Zini’ della città lombarda. A decidere il match in favore degli ospiti l’autorete di Bianchetti al 17? e il gol di Radonjic al 65?; per i padroni di casa a segno Sernicola all’80’. In classifica i granata salgono a quota 7, mentre i grigiorossi restano fermi a zero. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilbatte 2-1 lanell’anticipo della terza giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Giovanni Zini’ della città lombarda. A decidere il match in favore degli ospiti l’autorete di Bianchetti al 17? e il gol di Radonjic al 65?; per i padroni di casa a segno Sernicola all’80’. Insalgono a quota 7, mentre i grigiorossi restano fermi a zero. L'articolo proviene da Italia Sera.

