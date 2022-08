Bretagne Classic | percorso e partecipanti

SpazioCiclismo : Tadej Pogacar pronto al rientro alle corse alla #BretagneClassic dopo quattro settimane di stop… - Giornaleditalia : #italpresssport Ciclismo: Bretagne Classic. Torna Pogacar 'A Plouay faticherò molto' - cyclingoo : ?? Bretagne Classic-Ouest-France 2022, la UAE Team Emirates schiera Tadej Pogacar; con lui anche Diego Ulissi e Matt… - Fanta_Cycling : Confermato: @TamauPogi al via della #Bretagneclassic - Fanta_Cycling : Tutto sulla #bretagneclassic di domani con diversi favoriti e molti punti di domanda Leggi la news sul sito… -

Il campione sloveno della Uae Emirates sarà affiancato anche da Trentin e Ulissi ROMA - Tadej Pogacar sarà al via domani della- Ouest France, corsa francese che rappresenterà la seconda apparizione in gara del fuoriclasse sloveno dell'Uae Team Emirates dopo aver conquistato tre successi di tappa e il secondo ...Diversi i corridori di qualità presenti: da Jasper Stuyven (Trek - Segafredo) a Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën Team), campione uscente, passando per Biniam Girmay (Intermarché - Wanty - Gobert ...Pogacar torna a correre Tadej Pogacar sarà al via della Bretagne Classic – Ouest France, corsa francese che rappresenterà la seconda apparizione in gara del ciclista sloveno dopo aver conquistato tre ...Il campione sloveno della Uae Emirates sarà affiancato anche da Trentin e Ulissi ROMA (ITALPRESS) - Tadej Pogacar sarà al via domani della ...