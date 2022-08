Atalanta, TMW: “Nel mirino Aster Vranckx del Wolfsburg” (Di sabato 27 agosto 2022) Atalanta Vranckx- Allenamento duro e intenso per l’Atalanta, in vista della gara di domani contro il Verona, alle ore 18:30. Atalanta, Sky: “Nel mirino Aster Vranckx del Wolfsburg” L’Atalanta continua il suo mercato in vista dei prossimi impegni stagionali, domani gli uomini di Gasperini giocheranno a Verona. Il mercato in casa Bergamasca, è molto caldo e i Nerazzurri sono alla ricerca di un centrocampista al posto di Freuler, trasferitosi al Nottingham. I Bergamaschi sembrano essersi inseriti con forza per tentare di superare il Milan per il belga Vranckx, centrocampista del Wolfsburg. Aster Vranckx è il nome che circola nelle ultime ore per quanto riguarda il ... Leggi su seriea24 (Di sabato 27 agosto 2022)- Allenamento duro e intenso per l’, in vista della gara di domani contro il Verona, alle ore 18:30., Sky: “Neldel” L’continua il suo mercato in vista dei prossimi impegni stagionali, domani gli uomini di Gasperini giocheranno a Verona. Il mercato in casa Bergamasca, è molto caldo e i Nerazzurri sono alla ricerca di un centrocampista al posto di Freuler, trasferitosi al Nottingham. I Bergamaschi sembrano essersi inseriti con forza per tentare di superare il Milan per il belga, centrocampista delè il nome che circola nelle ultime ore per quanto riguarda il ...

