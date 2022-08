Alessandra Matteuzzi “è stata colpita con una panchina di ferro che era all’ingresso del suo palazzo”. Ai carabinieri aveva detto: “Temo che Padovani venga sotto casa” (Di sabato 27 agosto 2022) L’arresto di Giovanni Padovani, il 27enne calciatore accusato dell’omicidio della ex compagna Alessandra Matteuzzi, è stato convalidato. Dopo l’udienza del 26 agosto, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Andrea Salvatore Romito, ha deciso. Padovani, presente in aula, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora, dall’ordinanza di convalida dell’arresto arrivano dettagli sul femminicidio: il 27enne ha colpito Matteuzzi con un martello che aveva portato con sé, ma anche “con calci e pugni in viso e anche con la panchina che era sotto al porticato condominiale vicina all’ingresso” del palazzo in via dell’Arcoveggio a Bologna, dove abitava la vittima. Secondo il gip proprio “l’aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) L’arresto di Giovanni, il 27enne calciatore accusato dell’omicidio della ex compagna, è stato convalidato. Dopo l’udienza del 26 agosto, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Andrea Salvatore Romito, ha deciso., presente in aula, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora, dall’ordinanza di convalida dell’arresto arrivano dettagli sul femminicidio: il 27enne ha colpitocon un martello cheportato con sé, ma anche “con calci e pugni in viso e anche con lache eraal porticato condominiale vicina” delin via dell’Arcoveggio a Bologna, dove abitava la vittima. Secondo il gip proprio “l’aver ...

LaLestofante : RT @saraepunto: Leggendo dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi la frase che più mi ha colpita è questa: “… non emergevano situazioni di ris… - GDS_it : Molteplici colpi al cranio e anche altre lesioni rilevate a livello del torace. È quanto sarebbe emerso dall’autops… - insinnaflavio : RT @fracco_: @LaPupaprisca Sul divenire, una nuova educazione sentimentale e affettiva, sin da bambini. Nell’immediato non saprei. Di certo… - AMedaglini : RT @saraepunto: Leggendo dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi la frase che più mi ha colpita è questa: “… non emergevano situazioni di ris… - saLLharvey : RT @saraepunto: Leggendo dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi la frase che più mi ha colpita è questa: “… non emergevano situazioni di ris… -