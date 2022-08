Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - matteosalvinimi : Il Piemonte e l’Italia perdono una brava persona e un grande imprenditore: addio ad Alberto Balocco, ucciso da un f… - ilpost : È morto colpito da un fulmine Alberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima azienda di dolci: aveva 56 anni - CorriereAlpi : Alberto Balocco, uomo dolce che se ne va due mesi dopo suo padre Aldo - mattinodipadova : Alberto Balocco, uomo dolce che se ne va due mesi dopo suo padre Aldo -

Morto con un amico, entrambi colpiti da un fulmine: aveva 56 anni Imprenditore legato alla famiglia, amante dello sport e della montagna., 56 anni, è morto oggi con un amico: entrambi sono stati colpiti da un fulmine durante un'escursione nella zona dell'Assietta nel comune di Pragelato. La, colosso dell'..., re dei panettoni, è stato ucciso in bici da un fulmine mentre scalava l'Assietta in val Chisone vicino a Sestriere con l'amico Davide Vigo, morto anche lui per lo stesso motivo. ...Tragedia in Val Chisone, lungo la strada tra Usseaux e Sestriere, in provincia di Torino, dove intorno alle 14 di venerdì pomeriggio due ciclisti sono morti dopo essere stati colpiti da un… Leggi ...È Alberto Balocco 56 anni, uno dei due ciclisti in mountain bike morti ieri a Pragelato (Torino), probabilmente colpiti da un fulmine. L’imprenditore e amministratore delegato della celebre casa produ ...