Torino, morto l’imprenditore Alberto Balocco. Era uno dei due biker colpiti da un fulmine in montagna (Di venerdì 26 agosto 2022) Il noto imprenditore Alberto Balocco è uno dei due biker che sono morti oggi a Pragelato in provincia di Torino, probabilmente colpiti da un fulmine. La chiamata di emergenza è stata effettuata intorno alle 14 da una persona che transitava sulla strada in automobile e ha individuato i due ciclisti a terra, esanimi, verso il rifugio dell’Assietta. Sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese. Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso alpino e i carabinieri. Nonostante condizioni meteo avverse, l’eliambulanza è riuscita a sbarcare l’equipe, che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria, finché è stato possibile soltanto constatare il decesso di Balocco e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Il noto imprenditoreè uno dei dueche sono morti oggi a Pragelato in provincia di, probabilmenteda un. La chiamata di emergenza è stata effettuata intorno alle 14 da una persona che transitava sulla strada in automobile e ha individuato i due ciclisti a terra, esanimi, verso il rifugio dell’Assietta. Sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese. Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso alpino e i carabinieri. Nonostante condizioni meteo avverse, l’eliambulanza è riuscita a sbarcare l’equipe, che ha avviato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria, finché è stato possibile soltanto constatare il decesso die ...

