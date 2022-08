Terra Amara Anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022 | Demir fa esplodere Yilmaz e Fekeli!

lacittanews : Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori dovranno fare molta attenzione alle mosse di Sait… - lamazzadiilhan : @Fede_Dreamer_ MA QUESTO MEME SU TERRA AMARA TI PREGO STO SOFFOCANDOAHAHAUSBAUSBAUSBWHDB - redazionetvsoap : #TerraAmara #Canale5 Tanti personaggi passeranno a miglior vita nel corso delle future puntate, per ora tocca allo… - infoitcultura : Terra amara anticipazioni: Zuleyha gli dice addio - Mattiabuonocore : Ieri il secondo episodio di Don Matteo ha toccato il 17.2%, non scalfita Terra Amara (22.9%) -

Nelle prossime puntate italiane di, i telespettatori dovranno fare molta attenzione alle mosse di Sait Ersoy (Alp Özgür Yain), uno degli uomini di Demir Yaman (Murat Ünalm). Col proseguire della narrazione, emergerà ......7%); Canale 5: Beautiful è stato visto da 1.993.000 spettatori (18.2%); Canale 5: Una Vita è stata seguita da 1.999.000 spettatori (20,2%); Canale 5:ha registrato un ascolto medio di 1.Spoiler Terra amara: Sait viene ucciso, ma non si vedrà da chi... Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori dovranno fare molta ...Ugur Gunes presta il volto a Yilmaz, uno dei protagonisti di Terra amara; ha esordito in tv nel 2011 dopo aver conseguito la laurea in recitazione ...