Sorteggio Conference League | le avversarie della Fiorentina!

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ci siamo. Dopo i sorteggi di Championsed Europaè giunta l’ora di scoprire quali saranno i gironiterza coppa continentale, la cui finale si giocherà a Praga il 7 giugno 2023. Doveroso ricordare come la prima edizione sia stata vinta dalla Roma. I sorteggi dei gironi si sono conclusi pochi istanti fa, con la Fiorentina di Vincenzo Italiano ovviamente tra le protagoniste. La Viola è stata sorteggiata nel Girone A, insieme a Istanbul Basaksehir, Hearts e RFS. FOTO: Getty –-Fiorentina-Italiano Possiamo considerarlo un girone decisamente positivo per la Fiorentina, che evita lepiù dureprima fascia come Villareal e West Ham. Scampato anche il pericolo Nizza, autentica mina vagante di terza fascia. Le ...

