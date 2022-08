Seoul Vibe - L'ultimo inseguimento, la recensione: su Netflix un action a tutto gas (Di venerdì 26 agosto 2022) La recensione di Seoul Vibe - L'ultimo inseguimento, un action coreano su quattro ruote ambientato negli anni Ottanta, in una Seoul pre-Olimpiadi. A Seoul tutto è pronto per le Olimpiadi del 1988, evento che darà visibilità internazionale alla capitale sudcoreana. Ma per evitare scandali proprio in vista di una manifestazione di risonanza globale, il governo è determinato a fermare a ogni costo le attività illegali e in particolare un riciclaggio di denaro sporco ai più alti livelli. Il giovane Dong-Wook è il leader di una banda composta da amanti della velocità, che sia su due o su quattro ruote. All'interno del team vi troviamo Woo-Sam, appassionato di hip-hop e DJ, Bok-Nam, che conosce le strade cittadine alla perfezione, il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022) Ladi- L', uncoreano su quattro ruote ambientato negli anni Ottanta, in unapre-Olimpiadi. Aè pronto per le Olimpiadi del 1988, evento che darà visibilità internazionale alla capitale sudcoreana. Ma per evitare scandali proprio in vista di una manifestazione di risonanza globale, il governo è determinato a fermare a ogni costo le attività illegali e in particolare un riciclaggio di denaro sporco ai più alti livelli. Il giovane Dong-Wook è il leader di una banda composta da amanti della velocità, che sia su due o su quattro ruote. All'interno del team vi troviamo Woo-Sam, appassionato di hip-hop e DJ, Bok-Nam, che conosce le strade cittadine alla perfezione, il ...

