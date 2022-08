Ryan Reynolds e il difficile rapporto con il padre: ecco perché ha comprato una squadra di calcio gallese (Di venerdì 26 agosto 2022) Ryan Reynolds ha raccontato spesso del difficile rapporto con il padre James, morto nel 2015. Ma ora, in documentario, svela perché questo fatto lo ha portato a comprare una squadra di calcio di semiprofessionisti del campionato gallese. Foto Getty Dietro all’acquisto di una squadra di calcio si nasconde un segreto. Anche se a Ryan Reynolds non piace chiamarlo così. Lui, canadese di nascita e americano per scelta, ha scoperto il mondo del pallone e se ne è innamorato. Tanto da comprare una società che milita nel campionato semiprofessionistico gallese. Ma il significato profondo di una mossa così inattesa è, forse, un altro. Cioè fare i conti con il ... Leggi su amica (Di venerdì 26 agosto 2022)ha raccontato spesso delcon ilJames, morto nel 2015. Ma ora, in documentario, svelaquesto fatto lo ha portato a comprare unadidi semiprofessionisti del campionato. Foto Getty Dietro all’acquisto di unadisi nasconde un segreto. Anche se anon piace chiamarlo così. Lui, canadese di nascita e americano per scelta, ha scoperto il mondo del pallone e se ne è innamorato. Tanto da comprare una società che milita nel campionato semiprofessionistico. Ma il significato profondo di una mossa così inattesa è, forse, un altro. Cioè fare i conti con il ...

___pantarei___ : RT @LadyLokiHiddles: Posso avere una storia d'amore come quella tra Blake Lively e Ryan Reynolds ? Siete meravigliosi ???? - MariateresaCem1 : RT @lucrispice: Gli auguri di Ryan Reynolds per il compleanno di Blake ???? - cristinascat10 : RT @LUD0N0TVALLI: ECCOCI BUONGIORNO DA RYAN REYNOLDS E BLAKE LIVELY CHE DEVONO PER FORZA ESSERE I PIU BELLI DEL PIANETA - interlude873 : Sogno un amore come quello tra Blake Lively e Ryan Reynolds - jingheberry : ryan reynolds, innamorato perso di sua moglie come dargli torto... -