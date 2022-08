(Di venerdì 26 agosto 2022) Grave incidente quello avvenuto ieri sera a, intorno alle 21.30, in via Orazio dello Sbirro: qui, per cause ancora tutte da accertare, unae unsi sono scontrati. Ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti e portati in ospedale. Incidente ain via Orazio dello Sbirro Alla guida della, una Suzuki, un uomo italiano, classe 1977. A bordo del, quel mezzo green ed ecologico che sta invadendo le città, un cittadino pakistano di 42 anni. L’impatto è stato violento ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti, sembrerebbe in modo grave, e trasportati all’ospedale Grassi di. Le indagini Sul posto ieri sera sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare. Ora spetterà ai caschi bianchi fare chiarezza e ...

CorriereCitta : Ostia, scontro moto-monopattino: gravi 2 uomini -

Canale Dieci

E' il caso dellotra l'assessore Tobia Zevi e la Lega romana. Salvini alancia Battilocchio e i candidati leghisti Il comizio di Matteo Salvini adel 24 agosto è stata una gamba ...In quell anno, 2011,è terra controllata palmo a palmo dal clan Spada come confermeranno collaboratori di giustizia, indagini e sentenze. Una sottovalutazione che diventaaperto dopo i ... Ostia, scontro tra una moto un monopattino: entrambi finiscono al Grassi in codice rosso Grave incidente quello avvenuto ieri sera a Ostia, intorno alle 21.30, in via Orazio dello Sbirro: qui, per cause ancora tutte da accertare, una moto e un monopattino si sono scontrati. Ed entrambi i ...Nella corsa per Lazio 1 Calenda affronta Emma Bonino (Pd) e Lavinia Mennuni (FdI). A Lazio 3 l’ex ministra Bongiorno (Lega) sfida Catarci. Giorgia Meloni e Nicola Zingaretti si sfidano nel proporziona ...