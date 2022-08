Orphan Black: Echoes, Amanda Fix e Avan Jogia si uniscono alla serie AMC con Krysten Ritter (Di venerdì 26 agosto 2022) Amanda Fix e Avan Jogia sono le ultime aggiunte al cast di Orphan Black: Echoes, la nuova serie tv di AMC con protagonista Krysten Ritter. Novità di casting per Orphan Black: Echoes, la nuova serie di AMC: Amanda Fix e Avan Jogia si uniscono allo spin-off di Orphan Black con protagonista Krysten Ritter. Continua a raccogliere talenti Orphan Black: Echoes, la nuova serie tv prodotta da AMC ambientata nel mondo dell'acclamato show con Tatiana Maslany. Allo spin-off, che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022)Fix esono le ultime aggiunte al cast di, la nuovatv di AMC con protagonista. Novità di casting per, la nuovadi AMC:Fix esiallo spin-off dicon protagonista. Continua a raccogliere talenti, la nuovatv prodotta da AMC ambientata nel mondo dell'acclamato show con Tatiana Maslany. Allo spin-off, che ...

glooit : Orphan Black: Echoes, Amanda Fix e Avan Jogia nel cast della nuova serie leggi su Gloo - rikcristil : RT @dituttounpop: Le notizie sulle #SerieTv di oggi 26 agosto Joe Pesci nella serie di Pete Davidson Bupkis. Novità per Chicago Med e Orpha… - dituttounpop : Le notizie sulle #SerieTv di oggi 26 agosto Joe Pesci nella serie di Pete Davidson Bupkis. Novità per Chicago Med e… - _robyb_ : @leon96ify Ma soprattutto c'è la protagonista di Orphan Black, una serie televisiva del 2013 che secondo me non con… - Laclair05713582 : @garysgotjams Io non so se li trovi su Netflix o su qualche altra piattaforma ma personalmente io sono innamorata d… -