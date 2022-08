“Non la riconosce. più nessuno”: Paola Massari, prima moglie di Claudio Baglioni, ve la ricordate? Eccola oggi (Di venerdì 26 agosto 2022) È stata la prima moglie di Claudio Baglioni, ma guardarla oggi rispetto al passato si fa davvero fatica a riconoscerla. Ecco oggi com’è Paola Massari Paola Massari è nota a tutti per essere stata la prima moglie di Claudio Baglioni, nonché la principale musa ispiratrice del cantante. La donna conobbe il cantante quando aveva appena 16 anni, era il 1971. Paola stava ancora frequentando le scuole superiori in quel momento, ma l’età non è stata un ostacolo in quanto i due hanno iniziato a coltivare il loro amore. Alcuni anni dopo la coppia si è sposata in gran segreto, cercando di tenere privata questa ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 26 agosto 2022) È stata ladi, ma guardarlarispetto al passato si fa davvero fatica arla. Eccocom’èè nota a tutti per essere stata ladi, nonché la principale musa ispiratrice del cantante. La donna conobbe il cantante quando aveva appena 16 anni, era il 1971.stava ancora frequentando le scuole superiori in quel momento, ma l’età non è stata un ostacolo in quanto i due hanno iniziato a coltivare il loro amore. Alcuni anni dopo la coppia si è sposata in gran segreto, cercando di tenere privata questa ...

petergomezblog : Sondaggi, Noto: Fratelli d’Italia cresce ancora e tocca il 25%. Il M5s risale al 13% ed è in testa a testa con la L… - NicolaPorro : ?? Cosa non torna sul #video dello #stupro rimosso dai social. La vittima: 'Mi si riconosce'. E la procura apre un'i… - Vignitta55 : RT @exLudovico: Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato... Vi informo che l'Agenzia delle Entrate non ricono… - Lorellastelle : RT @AuGabriella3: Questa signora si chiama Chiara Fasciani e militava nel PCI dall' età da quando era ragazzina.. Ha deciso di votare per i… - ros1900 : RT @AuGabriella3: Questa signora si chiama Chiara Fasciani e militava nel PCI dall' età da quando era ragazzina.. Ha deciso di votare per i… -