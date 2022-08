Manuel Bortuzzo volta pagina: ecco chi è la sua nuova ragazza (Di venerdì 26 agosto 2022) Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, con la loro storia d’amore, hanno fatto sognare milioni di telespettatori. Alfonso Signorini sembrava aver ricoperto perfettamente i panni di Cupido, però, dopo un solo mese dalla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, i due si sono detti addio. Più volte, la principessina aveva ammesso di essere rimasta davvero delusa da questa situazione. Il nuotatore, però, sembra essersi già consolato. Gli ultimi rumor sulla sua vita sentimentale, infatti, sono stati confermati. Potrebbe interessarti: Insegnante di Ballando con le Stelle contro Lulù Selassié: “Se canta questa…” Manuel Bortuzzo bacia un’altra ragazza: addio per sempre a Lulù Selassié? Manuel Bortuzzo, durante la permanenza di Lulù Selassié al Grande Fratello Vip, ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 26 agosto 2022)e Lulù Selassié, con la loro storia d’amore, hanno fatto sognare milioni di telespettatori. Alfonso Signorini sembrava aver ricoperto perfettamente i panni di Cupido, però, dopo un solo mese dalla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, i due si sono detti addio. Più volte, la principessina aveva ammesso di essere rimasta davvero delusa da questa situazione. Il nuotatore, però, sembra essersi già consolato. Gli ultimi rumor sulla sua vita sentimentale, infatti, sono stati confermati. Potrebbe interessarti: Insegnante di Ballando con le Stelle contro Lulù Selassié: “Se canta questa…”bacia un’altra: addio per sempre a Lulù Selassié?, durante la permanenza di Lulù Selassié al Grande Fratello Vip, ...

