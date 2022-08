Le avversarie di Roma, Lazio e Fiorentina in Europa e Conference League (Di venerdì 26 agosto 2022) Nei sorteggi delle due coppe europee la Roma è finita in girone con il Betis, la Lazio con il Feyenoord e la Fiorentina con il Basaksehir Leggi su ilpost (Di venerdì 26 agosto 2022) Nei sorteggi delle due coppe europee laè finita in girone con il Betis, lacon il Feyenoord e lacon il Basaksehir

ClaMarchisio8 : Grazie anche al ritorno di #lukaku, l'@Inter continua ad essere, per me, la squadra più completa. Ciò non vuol dire… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Le avversarie di Roma, Lazio e Fiorentina in Europa e Conference League - evivanco7 : RT @ilpost: Le avversarie di Roma, Lazio e Fiorentina in Europa e Conference League - Milannews24_com : Le avversarie di #Roma e #Lazio in #EuropaLeague - calciomercatoit : ?? Sorteggio gironi #ConferenceLeague: ecco le avversarie della #Fiorentina #UECLdraw -