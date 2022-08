Istat | calo demografico nel Lazio | D’Amato | “Futuro a rischio | serve una rivoluzione del Welfare”

(Di venerdì 26 agosto 2022) “La stima del presidente dell’, Blangiardo sulle nascite previste nel 2022 nel nostro Paese è drammatica. In Italia 385 mila nati significa in proporzione nelben al di sotto dei 40 mila nati, verso un record negativo. Occorrono politiche immediate e di lungo respiro che rappresentino una vera e proprianel nostro sistema del, altrimenti avremo effetti devastanti, sociali ed economici. Questo tema deve essere messo al centro dell’agenda del Paese”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

