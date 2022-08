Inter, Acerbi è sempre più vicino: a Milano già lunedì? (Di venerdì 26 agosto 2022) Il sentiero è sempre più stretto e il tempo a disposizione sta per scadere. La caccia al difensore per completare la rosa entra in stand by per qualche ora, perché il giorno della partita non sono ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 agosto 2022) Il sentiero èpiù stretto e il tempo a disposizione sta per scadere. La caccia al difensore per completare la rosa entra in stand by per qualche ora, perché il giorno della partita non sono ...

DiMarzio : .@Inter: sempre più vicino l’arrivo di #Acerbi dalla @OfficialSSLazio #calciomercato #SerieA - DiMarzio : #Calciomercato | L' @Inter sempre più vicina ad #Acerbi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, il punto sulle trattative per #Chalobah, #Acerbi e #Akanji ???? - biscione_blog : Ieri è andata di merda con il girone di #ChampionsLeague, oggi la notizia di #Acerbi: ma perchè dovete fare così schifo @Inter? - Busonzio : RT @internewsit: ESCLUSIVA IN - Colonnese: «Acerbi, capisco i tifosi. Meglio Chalobah! In Lazio-Inter...» - -