I migliori scrub corpo per una pelle abbronzata a lungo

(Di venerdì 26 agosto 2022) È proprio il caso di dirlo:ti amiamo. Dopo settimane di duro lavoro, girandosi a destra e sinistra, a pancia in giù e a pancia in sù, seguendo l'andamento del sole con il lettino o la stuoietta in spiaggia, si ottiene la perfetta doratura della. Una volta rientrati in città, di certo, non vogliamo perderla subito. E così si pensa a qualsiasi escamotage per prolungare al meglio l'abbronzatura, abbassando l'aria condizionata il più possibile in casa e in ufficio e usando prodotti ad hoc, come detergenti e doposole studiati per mantenere l'abbronzatura dellaanche per un mese dal rientro. Ma prima di tutto questo c'è l'alleato immancabile del beauty case. Ovvero lo, da fare in doccia una o due volte alla settimana, prima di incremarsi di aftersun. ...